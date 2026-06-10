Це копійки, – керівник хору імені Верьовки розкрив зарплату артистів

Український національний хор імені Григорія Верьовки давно став одним з найвідоміших в країні. Та попри це, артисти колективу отримують порівняно невисоку зарплатню.

Керівник хору Верьовки розповів про проблематику в колективі в інтерв'ю "Главком". Він розповів, що артист вищого окладу отримує в місяць 35 тисяч гривень.

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Якось у Верховній Раді говорили, що це високі оклади. Люди добрі, які високі оклади? Артисти тут зі всієї України з'їхались, ми відібрали найкращі голоси, яких ще спробуй знайти. Вони платять за квартиру, проїзд, утримують сім'ї. 35 тисяч грн – це копійки,

– вважає Ігор Курилів.

Керівник хору зазначив, що державного фінансування хору бракує. Бюджет урізали й під час повномасштабної війни.

"Мені в місяць не вистачає 1,94 млн грн лише до зарплатні. І на рік 22,3 млн грн не вистачає до плану. Тому я мушу крутитися, як білка в колесі", – поскаржився Курилів.

Що слід знати про хор Верьовки?

Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки заснували в Харкові 11 вересня 1943 року. Організатором та першим керівником був, власне, Григорій Верьовка. До першого складу увійшло 134 виконавці.

У 1965 році ім'я засновника було присвоєно хору на його честь. Того самого року їм надали звання заслуженого, з 1974 – академічного, а в 1997 – статус національного. Хор Верьовки гастролював у Мексиці, Канаді, Франції, Швейцарії, Польщі, Німеччині та інших країнах світу.

У них багато національних і міжнародних відзнак. Основа репертуару – український фольклор. Водночас хор імені Верьовки нерідко критикують через "шароварщину".