Руководитель хора Веревки рассказал о проблематике в коллективе в интервью "Главком". Он рассказал, что артист высшего оклада получает в месяц 35 тысяч гривен.

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Как-то в Верховной Раде говорили, что это высокие оклады. Люди добрые, какие высокие оклады? Артисты тут со всей Украины съехались, мы отобрали лучшие голоса, которых еще попробуй найти. Они платят за квартиру, проезд, содержат семьи. 35 тысяч грн – это копейки,

– считает Игорь Курилов.

Руководитель хора отметил, что государственного финансирования хора не хватает. Бюджет урезали и во время полномасштабной войны.

"Мне в месяц не хватает 1,94 млн грн только до зарплаты. И на год 22,3 млн грн не хватает до плана. Поэтому я должен крутиться, как белка в колесе", – пожаловался Курилов.

Что следует знать о хоре Веревки?

Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки основали в Харькове 11 сентября 1943 года. Организатором и первым руководителем был, собственно, Григорий Веревка. В первый состав вошло 134 исполнителя.

В 1965 году имя основателя было присвоено хору в его честь. В том же году им присвоили звание заслуженного, с 1974 – академического, а в 1997 – статус национального. Хор Веревки гастролировал в Мексике, Канаде, Франции, Швейцарии, Польше, Германии и других странах мира.

У них много национальных и международных наград. Основа репертуара – украинский фольклор. В то же время хор имени Веревки нередко критикуют из-за "шароварщины".