Не стало "мами Кевіна" з "Сам удома": Маколей Калкін з болем відреагував на смерть Кетрін О'Хари

Шоубізнес сколихнула трагічна звістка про смерть американської акторки Кетрін О'Хари. Вона здобула світову популярність завдяки ролі матері Маколея Калкіна в перших двох фільмах "Сам удома".

Актор відреагував на цю сумну новину. Своїми емоціями він поділився в інстаграмі.

Мама. Я думав, у нас є час. Я хотів більшого. Хотілося сісти в кріслі поряд з тобою. Я чув тебе. Але я мав ще багато чого сказати. Я люблю тебе. Побачимося пізніше,

– написав Маколей Калкін.

До того ж показав спільні фото з Кетрін О'Харою.

Як відомо, між акторами склалися теплі стосунки не лише на екрані, а й у житті. Після зйомок у фільмі "Сам удома" вони зберегли дружній зв’язок. Зокрема, у 2023 році О'Хара підтримала Калкіна під час церемонії відкриття його зірки на Голлівудській алеї слави, щиро привітавши колегу та відзначивши його почуття гумору. Про це писало видання Los Angeles Times.

Що відомо про смерть Кетрін О'хари?