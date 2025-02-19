Діти Кейт Міддлтон створили портрети мами-принцеси: один малюнок вразив мережу найбільше

Принцеса Уельська показала свої портрети, створені трьома її дітьми – принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї. Кейт Міддлтон також поділилась, як намалювала наймолодшого сина.

Кейт Міддлтон опублікувала серію малюнків, які створили її діти. Про це пише 24 Канал з посиланням на офіційні соцмережі королівської родини.

До слова Вільям втретє за 15 років пропустив BAFTA: чому принц і Кейт Міддлтон не з'явилися на церемонії

Ці портрети принцеса Уельська з дітьми створили під час спеціальної артсесії зі своїми дітьми. Цей захід був частиною підтримки ініціативи Кейт Міддлтон Shaping Us, що підкреслює важливість творчості у розвитку дітей.

Малювання портретів з дітьми може стати моментом зближення, коли ви проводите час, дивлячись і зосереджуючись один на одному, а також займаючись творчістю і – що найважливіше – весело проводячи час разом!

– йдеться на сторінці королівської сім'ї.

Схоже, що кожен з дітей принца Вільяма й Кейт Міддлтон вирішив намалювати маму. Наймолодший принц Луї обрав для свого малюнка яскраві червоні та помаранчеві кольори, принцеса Шарлотта створила портрет синім, зеленим, фіолетовим та жовтим кольорами.



Малюнок принца Луї / Фото з інстаграму королівської сім'ї



Малюнок принцеси Шарлотти / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Принц Джордж натомість створив ескіз, де його мама зображена у кріслі. Сама принцеса Кейт намалювала наймолодшого сина з заплющеними очима.



Малюнок принца Джорджа / Фото з інстаграму королівської сім'ї



Малюнок Кейт Міддлтон / Фото з інстаграму королівської сім'ї

У мережі оцінили малюнки принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї. Та найбільше користувачі залишилися у захваті від роботи найстаршого сина.