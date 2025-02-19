Діти Кейт Міддлтон створили портрети мами-принцеси: один малюнок вразив мережу найбільше
- Кейт Міддлтон показала портрети, створені її дітьми під час артсесії.
- Малюнки принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї отримали позитивні відгуки в соцмережах.
Принцеса Уельська показала свої портрети, створені трьома її дітьми – принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї. Кейт Міддлтон також поділилась, як намалювала наймолодшого сина.
Кейт Міддлтон опублікувала серію малюнків, які створили її діти. Про це пише 24 Канал з посиланням на офіційні соцмережі королівської родини.
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Ці портрети принцеса Уельська з дітьми створили під час спеціальної артсесії зі своїми дітьми. Цей захід був частиною підтримки ініціативи Кейт Міддлтон Shaping Us, що підкреслює важливість творчості у розвитку дітей.
Малювання портретів з дітьми може стати моментом зближення, коли ви проводите час, дивлячись і зосереджуючись один на одному, а також займаючись творчістю і – що найважливіше – весело проводячи час разом!
– йдеться на сторінці королівської сім'ї.
Схоже, що кожен з дітей принца Вільяма й Кейт Міддлтон вирішив намалювати маму. Наймолодший принц Луї обрав для свого малюнка яскраві червоні та помаранчеві кольори, принцеса Шарлотта створила портрет синім, зеленим, фіолетовим та жовтим кольорами.
Малюнок принца Луї / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Малюнок принцеси Шарлотти / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Принц Джордж натомість створив ескіз, де його мама зображена у кріслі. Сама принцеса Кейт намалювала наймолодшого сина з заплющеними очима.
Малюнок принца Джорджа / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Малюнок Кейт Міддлтон / Фото з інстаграму королівської сім'ї
У мережі оцінили малюнки принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї. Та найбільше користувачі залишилися у захваті від роботи найстаршого сина.
- "Ого, це видатний малюнок від Джорджа, припускаю, що створений вугіллям";
- "Це чарівні портрети. Веселе використання кольору та впевнений, виразний малюнок принца Джорджа – чудовий!
- "Прекрасні малюнки! Очевидно, що принц Джордж успадкував талант своєї матері, принцеси Кетрін! Б'юся об заклад, ви всі отримали велике задоволення, роблячи це!";
- "Луї вирішив, що у нього буде найяскравіша картина з усіх. Який чудовий час, проведений з дітьми. Я впевнений, що ви чудово провели час";
- "Очевидно, що принц Джордж чудово успадкував художній талант своєї матері!".