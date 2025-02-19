Кейт Миддлтон опубликовала серию рисунков, которые создали ее дети. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на официальные соцсети королевской семьи.

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Эти портреты принцесса Уэльская с детьми создали во время специальной арт-сессии со своими детьми. Это мероприятие было частью поддержки инициативы Кейт Миддлтон Shaping Us, подчеркивающей важность творчества в развитии детей.

Рисование портретов с детьми может стать моментом сближения, когда вы проводите время, глядя и сосредотачиваясь друг на друге, а также занимаясь творчеством и – что самое важное – весело проводя время вместе!

– говорится на странице королевской семьи.

Похоже, что каждый из детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон решил нарисовать маму. Самый младший принц Луи выбрал для своего рисунка яркие красные и оранжевые цвета, принцесса Шарлотта создала портрет синим, зеленым, фиолетовым и желтым цветами.



Рисунок принца Луи / Фото из инстаграма королевской семьи



Рисунок принцессы Шарлотты / Фото из инстаграма королевской семьи

Принц Джордж вместо этого создал эскиз, где его мама изображена в кресле. Сама принцесса Кейт нарисовала младшего сына с закрытыми глазами.



Рисунок принца Джорджа / Фото из инстаграма королевской семьи



Рисунок Кейт Миддлтон / Фото из инстаграма королевской семьи

В сети оценили рисунки принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи. Но больше всего пользователи остались в восторге от работы старшего сына.