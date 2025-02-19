Кейт Миддлтон опубликовала серию рисунков, которые создали ее дети. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на официальные соцсети королевской семьи.
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Эти портреты принцесса Уэльская с детьми создали во время специальной арт-сессии со своими детьми. Это мероприятие было частью поддержки инициативы Кейт Миддлтон Shaping Us, подчеркивающей важность творчества в развитии детей.
Рисование портретов с детьми может стать моментом сближения, когда вы проводите время, глядя и сосредотачиваясь друг на друге, а также занимаясь творчеством и – что самое важное – весело проводя время вместе!
– говорится на странице королевской семьи.
Похоже, что каждый из детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон решил нарисовать маму. Самый младший принц Луи выбрал для своего рисунка яркие красные и оранжевые цвета, принцесса Шарлотта создала портрет синим, зеленым, фиолетовым и желтым цветами.
Рисунок принца Луи / Фото из инстаграма королевской семьи
Рисунок принцессы Шарлотты / Фото из инстаграма королевской семьи
Принц Джордж вместо этого создал эскиз, где его мама изображена в кресле. Сама принцесса Кейт нарисовала младшего сына с закрытыми глазами.
Рисунок принца Джорджа / Фото из инстаграма королевской семьи
Рисунок Кейт Миддлтон / Фото из инстаграма королевской семьи
В сети оценили рисунки принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи. Но больше всего пользователи остались в восторге от работы старшего сына.
- "Ого, это выдающийся рисунок от Джорджа, предполагаю, что создан углем";
- "Это волшебные портреты. Веселое использование цвета и уверенный, выразительный рисунок принца Джорджа – замечательный!
- "Прекрасные рисунки! Очевидно, что принц Джордж унаследовал талант своей матери, принцессы Кэтрин! Бьюсь об заклад, вы все получили большое удовольствие, делая это!";
- "Луи решил, что у него будет самая яркая картина из всех. Какое замечательное время, проведено с детьми. Я уверен, что вы прекрасно провели время";
- "Очевидно, что принц Джордж прекрасно унаследовал художественный талант своей матери!".