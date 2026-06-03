Червона сукня й аксесуари в тон: Кейт Міддлтон вразила стильним літнім образом

2 червня Кейт Міддлтон відвідала прийом у Сент-Джеймському палаці в Лондоні з нагоди 125-ї річниці Cancer Research UK, найбільшої у світі незалежної організації з дослідження раку.

Захід, де продемонстрували вплив благодійної організації та відзначили роботу її дослідників, лікарів і волонтерів, також відвідали король Чарльз III та королева Камілла. Про це повідомляє Vogue.

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Кейт Міддлтон одягла романтичну червону сукню з сердечками довжини міді з шовкової саржі. Образ створив американський бренд Rodarte, який заснували сестри Кейт і Лаура Маллеаві.

У руках принцеса Уельська тримала червону сумочку Miu Miu, також взула свої улюблені червоні туфлі Gianvito Rossi. З прикрас вона обрала кольє з рубіном та сережки з діамантами в тон.

Кейт Міддлтон / Фото Getty Images

Зазначимо, що Кетрін регулярною демонструє підтримку людям, які пережили рак, та приділяє час дослідженням у цій галузі. У грудні 2025 року принцеса залишила зворушливу записку біля художньої інсталяції, присвяченої тим, хто помер від цієї хвороби.

А коли Міддлтон оголосила про свій діагноз, то сказала: "У цей час я також думаю про всіх тих, хто постраждав від раку. Усі, хто стикається з цією хворобою, в будь-якій її формі, будь ласка, не втрачайте віри чи надії. Ви не самотні".

У короля Чарльза III та Кейт Міддлтон діагностували рак

Король Чарльз III протягом десятиліть був покровителем різних благодійних організацій, що займаються дослідженням раку, а коли у нього виявили хворобу став головним покровителем організації Cancer Research UK.

Букінгемський палац повідомив, що у монарха діагностували рак у лютому 2024 року. Він досі проходить лікування.

Кейт Міддлтон оголосила про рак у березні того ж року. У 2025-му принцеса розповіла, що в неї настала ремісія після завершення профілактичного курсу хімієтерапії восени 2024-го.