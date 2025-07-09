У вбранні від Dior: Кейт Мідлтон зачарувала стильним образом на зустрічі з президентом Франції

Учора Кейт Міддлтон і принц Вільям зустрілись із президентським подружжям – Еммануелем і Бріджит Макрон. Перша леді й президент Франції перебуватимуть у Великій Британії упродовж трьох днів із державним візитом.

На авіабазу у Нортголт, що у Лондоні, принцеса Уельська прибула у сукні від Dior, яка зачарувала ніжним пастельним відтінком, а капелюшок, який доповнив образ, створила британська дизайнерка Jess Collett, пише Show24 з посиланням на Tatler.

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Кейт Міддлтон доволі рідко обирає для публічних виходів вбрання французьких брендів.

Кейт Міддлтон у сукні від Dior / Фото Getty images

Принцеса Уельська зробила гарний жест, доповнивши образ жакетом у тон сукні, який є копією того, що у 1974 році створив Крістіан Діор. Крім того, Кейт вдягла намисто та сережки з перлами, які належали покійній принцесі Діані.

Зазначимо, що на аукціонах продано багато речей і прикрас принцеси Діани. Частину грошей від продажу з одного кольє навіть обіцяли передати на відновлення зруйнованих міст в Україні.

Кейт Міддлтон і принц Вільям / Фото Getty images

Кейт Міддлтон і принц Вільям зустрілись із президентським подружжям Франції / Фото Getty images

Після офіційної зустрічі президентське подружжя та принц і принцеса Уельські вирушили до Віндзора, де зустрілись з королем Чарльзом III й королевою Каміллою. Останній раз державний візит президента Франції до Великої Британії відбувався ще у далекому 2008 році. Тоді Єлизавета II зустрічалась з тодішнім президентом Ніколя Саркозі і його дружиною Карлою Бруні.