Бріжит Макрон проігнорувала Еммануеля, коли чоловік простягнув їй руку, аби допомогти спустися зі сходів літака. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на Daily Mail.

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Еммануеля та Бріжит Макрон зустріли Кейт Міддлтон та принц Вільям. Коли перша леді Франції спускалася сходами літака до королівського подружжя, президент простягнув їй руку, щоб допомогти.

Однак Бріжит, схоже, проігнорувала Еммануеля, адже продовжувала триматися за поручень. Згодом Макронів побачити в авто. Вони поводилися досить прохолодно. Перша леді Франції, зокрема, дивилася в телефон.

У травні в мережі активно обговорювали момент, який трапився під час поїздки президентського подружжя до В'єтнаму. Бріджит Макрон нібито дала ляпаса Еммануелю, коли вони виходили з літака.

Пізніше в Єлисейському палаці прокоментували інцидент, назвавши його "жартівливим дражненням". Джерело з оточення Макронів повідомило, що між Еммануелем та Бріжит сталася банальна сварка.

Принц та принцеса Уельські зустріли Макронів близько 11:30 ранку та разом з ними відправилися до Віндзора, щоб зустрітися з королем Чарльзом III та королевою Каміллою.

Після зустрічі з Вільямом та Кейт Еммануелю та Бріжит представили низку високопосадовців, а у Віндзорі їх офіційно привітали король та королева. Ввечері у замку має відбутися державний банкет.

Це перший державний візит глави держави ЄС до Великої Британії після Brexit. Еммануель Макрон звернеться до парламентарів у Королівській галереї Вестмінстерського палацу, а в четвер буде присутній на саміті Велика Британія-Франція на Даунінг-стріт. Сьогодні у Віндзорі майорить французький прапор на честь візиту.