Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на французькі ЗМІ, які поширили відео.

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Макрон нібито отримав ляпаса від дружини

Президент Франції Еммануель Макрон разом з дружиною Бріджит прибув з офіційним візитом до В'єтнаму. Коли подружжя виходило з літака, то на відео потрапив неоднозначний момент.

Так, після того, як двері літака відчинилися, камери зафіксували, як Бріджит, ймовірно, дає ляпаса президенту. На відео чітко видно, як перша леді підіймає руку і ніби б'є по обличчю. Однак Макрон не втратив самоконтролю й почав спускатися з літака, ніби нічого не сталося.

Ба більше, Макрон навіть подав руку дружині, однак перша леді відмовилася. Бріджит Макрон спускалася сходами, тримаючись за поручні.

Макрон нібито отримав ляпаса від дружини: дивіться відео

Це відео швидко поширилося у соцмережах, тому в Єлисейському палаці вже відреагували на інцидент. Як пише BFM RMC, спочатку там спростували відео, але згодом підтвердили відеозапис, назвавши інцидент "жартівливим дражненням".

Згодом джерело з оточення Макрона розповіло, що між подружжям сталася банальна сварка.

Це був момент, коли президент та його дружина востаннє розслаблялися перед початком поїздки та говорили. Це момент співучасті. Тільки цього й не вистачало, щоб дати привід для теорій змови,

– заявило джерело.

Крім того, співрозмовник видання додав, що більшість негативних коментарів поширюють саме російська пропаганда та проросійські кола.

До слова, раніше журналіст Олів'є Бомон розповів про цікаві звички Макрона. Ба більше, він порівняв президента Франції з королем Людовіком XIV та назвав його "екстравагантним лідером".