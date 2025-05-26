Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на французские СМИ, которые распространили видео.

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Макрон якобы получил пощечину от жены

Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с женой Бриджит прибыл с официальным визитом во Вьетнам. Когда супруги выходили из самолета, то на видео попал неоднозначный момент.

Так, после того, как двери самолета открылись, камеры зафиксировали, как Бриджит, вероятно, дает пощечину президенту. На видео четко видно, как первая леди поднимает руку и будто бьет по лицу. Однако Макрон не потерял самоконтроля и начал спускаться с самолета, будто ничего не произошло.

Более того, Макрон даже подал руку жене, однако первая леди отказалась. Бриджит Макрон спускалась по лестнице, держась за поручни.

Макрон якобы получил пощечину от жены: смотрите видео

Это видео быстро распространилось в соцсетях, поэтому в Елисейском дворце уже отреагировали на инцидент. Как пишет BFM RMC, сначала там опровергли видео, но впоследствии подтвердили видеозапись, назвав инцидент "шуточным дразнением".

Впоследствии источник из окружения Макрона рассказал, что между супругами произошла банальная ссора.

Это был момент, когда президент и его жена в последний раз расслаблялись перед началом поездки и говорили. Это момент соучастия. Только этого и не хватало, чтобы дать повод для теорий заговора,

– заявил источник.

Кроме того, собеседник издания добавил, что большинство негативных комментариев распространяют именно российская пропаганда и пророссийские круги.

К слову, ранее журналист Оливье Бомон рассказал об интересных привычках Макрона. Более того, он сравнил президента Франции с королем Людовиком XIV и назвал его "экстравагантным лидером".