Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Le Parisien. Журналист этого издания Оливье Бомон выпустил книгу "Трагедия Елисейского дворца", в которой раскрыл неформальную сторону французского президента.

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Необычные привычки Макрона

Журналист утверждает, что президент Франции Эммануэль Макрон буквально не расстается с любимым флаконом духов от Dior – Eau Sauvage. По его словам, французский лидер использует этот аромат в промышленных масштабах.

Бомон пишет, что Макрон пользуется парфюмом Dior Eau Savage "в любое время дня" и всегда держит флакончик под рукой. Что самое интересное, в одном из отрывков журналист пишет, что президент Франции наносит настолько много одеколона, что его сотрудники чувствуют запах Макрона еще до того, как он входит в комнату.

Менее привычные посетители могут быть шокированы цветочным и мускусным ароматом, столь же изысканным, как и сильным. Это признак одного: того, что в здании находится президент,

– говорится в книге.

Интересно, что Dior является частью империи LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) Бернара Арно – самого богатого человека Франции и приближенного к Макрону. Более того, в книге говорится, что жена президента Франции пользуется духами мужа, чтобы чувствовать, что будто он где-то рядом. Сама же Брижит Макрон является поклонницей бренда Louis Vuitton и носит исключительно его.

В одном из отрывков Бомон сравнил Макрона с королем Франции Людовиком XIV, который также сделал свои духи атрибутом власти.

Другой помощник рассказал о второй особенности президента Франции. Оказывается, Макрон коллекционирует "уродливые" солнцезащитные очки. Как говорится в книге, президент всегда держит под рукой коробку со "странными, уродливыми и нелепыми очками". В этой коробке есть около 20 пар очков, которые выдают каждому гостю администрации президента, если вдруг они забыли собственные.

Один из министров считает, что таким образом Макрон также демонстрирует силу.

Между прочим, в книге отметили, что Макрон выбирает белые рубашки с вырезом, чтобы демонстрировать свое мужество. Кроме того, автор книги замечает, что PR-кампания Макрона не сосредоточена на открытой агрессии или спортивном мастерстве. Вместо этого они пытаются изобразить президента Франции как человека, которым хотят быть другие мужчины и с которым захотят быть женщины. Это четко демонстрируется на фотографиях Макрона, где он предстает не как другие президенты серьезным и слегка грозным, а изысканным и чувственным.