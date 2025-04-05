Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Макрон может стать главным в переговорах с Путиным со стороны Европы

По данным издания, некоторые члены "коалиции желающих" настаивают и том, чтобы европейский лидер возглавил взаимодействие с Россией в рамках усилий по поддержке Киева.

The Telegraph пишет, что Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, который возглавляет группу стран, которые планируют достичь любого соглашения о прекращении огня в Украине, назвали наиболее вероятными собеседниками с Москвой.

Издание пишет, что британский премьер не планирует проводить переговоры с Путиным в рамках усилий Британии по поддержке обороны Украины.

В то же время источник в Елисейском дворце сообщил, что Макрон готов взять на себя эту роль, "когда наступит подходящее время".