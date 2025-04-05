Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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Макрон може стати головним у переговорах із Путіним зі сторони Європи

За даними видання, деякі члени "коаліції охочих" наполягають та тому, щоб європейський лідер очолив взаємодію з Росією у рамках зусиль з підтримки Києва.

The Telegraph пише, що Макрона та премʼєр-міністра Британії Кіра Стармера, який очолює групу країн, які планують досягти будь-якої угоди про припинення вогню в Україні, назвали найбільш ймовірними співрозмовниками з Москвою.

Видання пише, що британський прем'єр не планує проводити переговори з Путіним у рамках зусиль Британії з підтримки оборони України.

Водночас джерело в Єлисейському палаці повідомило, що Макрон готовий взяти на себе цю роль, "коли настане відповідний час".