Про це представники країн Європи домовились під час засідання Північноатлантичного альянсу у Брюсселі, повідомляє Reuters та фінський мовник MTV, пише 24 Канал.

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"Хоча б одна країна Європи має бути присутньою на перемовинах з Росією"

Вказується, що Александр Стубб запропонував цю роль Британії або Франції.

За словами Стубба, поговорити з російським диктатором Влідіміром Путіним має або Франція, або Велика Британія – обидві країни є лідерками "коаліції охочих".

Додамо, що держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо запевнив європейські країни НАТО, що Америка "залишаться в альянсі", та президент США Дональд Трамп "підтримує НАТО".

"Ми хочемо, щоб НАТО була сильнішою. Ми хочемо, щоб НАТО була більш життєздатною. І єдиний спосіб, яким НАТО може стати сильнішою і життєздатнішою, це якщо наші партнери, національні держави, які складають цей важливий альянс, матимуть більше спроможностей", – наголосив Рубіо.

Він також наголосив, що США прагнуть визначення пріоритетності оборони для європейських країн-членів НАТО. За його словами, країни Європи мають ставити обороноздатність на високе місце, як це робить США.