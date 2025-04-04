Об этом пишет издание Politico, информирует 24 Канал.

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Трамп может вскоре поговорить с Путиным

Согласно данным издания, еще один телефонный разговор между Трампом и Путиным может состояться "или до, или после выходных".

В то же время, нет никаких гарантий, что это точно случится.

"Как всегда с Трампом, ничего не решено окончательно", – констатирует издание.

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Заметим, что по данным NBC News, ближайшее окружение президента США Дональда Трампа советует не звонить российскому диктатору Владимиру Путину.

Там считают, что этого не стоит делать, пока он не возьмет на себя обязательства полностью прекратить огонь в Украине.

Стоит отметить, что, по словам двух официальных лиц администрации, пока разговор между Трампом и Путиным не запланирован.