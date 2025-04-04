Стоит отметить, что, по словам двух официальных лиц администрации, пока разговор между Трампом и Путиным не запланирован. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News.

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Что говорят в окружении Трампа о разговоре с Путиным

Официальные лица администрации Трампа предупреждают, что американский лидер может внезапно решить, что хочет провести разговор с российским диктатором Путиным. Однако они предостерегают Трампа не делать этого и считают, что телефонный звонок является не лучшей идеей.

Там добавляют, что разговор между политиками был бы приемлемым только в том случае, когда глава Кремля сообщит Белому дому, что согласен на полное прекращение огня в российско-украинской войне.

Добавим, что ранее Трамп сообщил NBC News о том, что планирует поговорить с Путиным на этой неделе. Впрочем, отметил, что "очень зол" на него. Это связано с тем, что российский диктатор сказал якобы украинский президент Владимир Зеленский фактически должен уйти в отставку.

Стоит отметить, что 3 апреля переговорщик Путина Кирилл Дмитриев встретился с чиновниками Белого дома и законодателями-республиканцами. Однако пока неизвестно, был ли на встрече Трамп.

По просьбе американского лидера Дмитриев также встретился с сенаторами-республиканцами Линдси Грэмом и Маркуэйном Маллином. Как сообщили официальные лица США, во время этой встречи политики обсуждали условия завершения войны в Украине и требования Путина о прекращении огня.