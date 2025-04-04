Прежде всего говорится об усилении экономического давления на Москву и предоставлении военной помощи Киеву. Такое мнение 24 Каналу высказал общественный деятель, член Республиканской партии и президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус.

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Бойкот российским танкерам и оружие Украине

Борис Пинкус рассказал, что Дональд Трамп намерен приобрести два китайских порта у гонконгской корпорации. Сумма сделки колеблется от 19 до 23 миллиардов долларов. Однако, по его словам, Си Цзиньпин недоволен этой инициативой, поскольку компания не согласовала свои действия с ним. Си планировал использовать эти порты как "разменную монету" для будущих переговоров с президентом США.

Кроме того, важным шагом стала договоренность госсекретаря США Марка Рубио с президентом Панамы Хусе Мулино о запрете российским танкерам пользоваться Панамским каналом. Это решение, вероятно, будет принято с целью избежать дальнейшей конфронтации. Ежегодно через Панамский канал проходит более 14 тысяч судов со всего мира.

Без применения экономического давления никаких результатов не будет. Надо закрыть проход российским танкерам через китайские порты и Панамский канал к покупателям их энергоресурсов,

– отметил Пинкус.

Вторым важным аспектом является срочное предоставление Украине военной помощи. Уровень поставок оружия в наше государство остался на том же уровне, что и во времена президентства Джо Байдена – без изменений. Это вызывает серьезное беспокойство, поскольку диктатор Владимир Путин не только наращивает мощности своей армии, но и продолжает покупать снаряды, ракеты и беспилотники у Северной Кореи и Ирана, а также получает помощь от Китая.

Пинкус подчеркнул, что даже конгрессмены призывают Трампа не допустить ошибки в отношении Украины. Если Киев потерпит поражение, это будет иметь катастрофические последствия для США. Ведь более 61% американцев поддерживают предоставление нашему государству военной помощи, и это может иметь влияние на результаты промежуточных выборов в 2026 году.