Насамперед мовиться про посилення економічного тиску на Москву та надання військової допомоги Києву. Таку думку 24 Каналу висловив громадський діяч, член Республіканської партії та президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус.

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Бойкот російським танкерам і зброя Україні

Борис Пінкус розповів, що Дональд Трамп має намір придбати два китайські порти у гонконзької корпорації. Сума угоди коливається від 19 до 23 мільярдів доларів. Однак, за його словами, Сі Цзіньпін незадоволений цією ініціативою, оскільки компанія не погодила свої дії із ним. Сі планував використати ці порти як "розмінну монету" для майбутніх переговорів з президентом США.

Крім того, важливим кроком стала домовленість держсекретаря США Марка Рубіо з президентом Панами Хусе Муліно про заборону російським танкерам користуватися Панамським каналом. Це рішення, ймовірно, буде ухвалене з метою уникнути подальшої конфронтації. Щороку через Панамський канал проходить понад 14 тисяч суден з усього світу.

Без застосування економічного тиску жодних результатів не буде. Треба закрити прохід російським танкерам через китайські порти та Панамський канал до покупців їхніх енергоресурсів,

– зазначив Пінкус.

Другим важливим аспектом є термінове надання Україні військової допомоги. Рівень постачання зброї в нашу державу залишився на тому ж рівні, що й за часів президентства Джо Байдена – без змін. Це викликає серйозне занепокоєння, оскільки диктатор Владімір Путін не тільки нарощує потужності своєї армії, але й продовжує купувати снаряди, ракети та безпілотники в Північної Кореї й Ірану, а також отримує допомогу від Китаю.

Пінкус підкреслив, що навіть конгресмени закликають Трампа не припустити помилки щодо України. Якщо Київ зазнає поразки, це матиме катастрофічні наслідки для США. Адже понад 61% американців підтримують надання нашій державі військової допомоги, і це може мати вплив на результати проміжних виборів у 2026 році.