Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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У Білому домі розчаровані діями Кремля

За даними джерел, адміністрація Трампа дедалі більше розчарована тактикою затягнування переговорів з боку Кремля та готується тиснути на Москву та Київ, щоб сторони домовилися про врегулювання.

На початку свого президентства Дональд Трамп поставив за мету повне припинення вогню, яке має бути досягнуто до квітня або травня. Після цього, за планами політика, мав бути забезпечений тривалий мир. Однак високопосадовці адміністрації визнали, що найближчими місяцями цього досягнути не вдасться.

Розчарування президента США стало очевидним у неділю, 30 березня, коли він несподівано "розлютився" на Путіна, коли той поставив під сумнів авторитет президента України Володимира Зеленського.

Існує глибоке розчарування російським урядом через переговори,

– заявив речник Ради національної безпеки США Джеймс Г'юїтт.

Він додав, що Дональд Трамп "чітко дав зрозуміти", що він запровадить додаткові санкції щодо російської нафти, якщо Росія "несерйозно налаштована на те, щоб привести цей конфлікт до мирного врегулювання".

Зверніть увагу! Наприкінці березя у The Telegraph писали, що наразі сторони прагнуть зміцнити свої позиції на фронті перед можливими переговорами. За словами аналітиків, це нібито вказувало на ймовірну перспективу припинення вогню, "яке може настати до Великодня".

Нагадаємо, нещодавно в Сенаті США виступили з двопартійним законопроєктом щодо санкцій проти Росії. Вони покликані стимулювати переговори щодо мирної угоди між Москвою та Києвом.