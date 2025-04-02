Про це в етері 24 Каналу зазначив інвестиційний банкір Сергій Фурса, спрогнозувавши, що фінансів у Кремля вистачить тільки на 2025 рік.

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Що очікує Росію далі?

Твердження про те, що ресурси Росії вичерпані й Путін може бути зацікавлений у переговорах, базується на тому, що Москва фінансує війну за рахунок "тумбочки" та друкарського верстату. Росія друкує гроші, а також бере з Фонду національного добробуту, але їх стає все менше.

Коли гроші закінчаться, буде велика криза. Саме це має спонукати Путіна йти на домовленості та замороження війни. Тих грошей, які заробляє російська економіка, не вистачить на війну,

– наголосив Фурса.

Вже зараз в Росії є кризові явища, завод "Ростсільмаш" перейшов на 4-денний графік роботи. Росії, аби врятувати своє економічне становище, треба якомога скоріше завершувати бойові дії. Росіянам, як зазначив інвестиційний банкір, також потрібне зняття санкцій і вони цього точно будуть добиватися, аби був певний прилив в економіку, щоб не потрібно було друкувати необхідні їм гроші. Адже це провокує гіперінфляцію.

"На 2025 рік в Росії гроші ще є, на 2026 – немає. Варто розуміти, що у переговори не входять в мить, коли погано буде вже завтра. Входити треба тоді, коли ще є запас міцності та змога надувати щоки. Якщо Путін це розуміє, то зараз для нього ідеальний час вийти, Трамп його просто рятує та витягує з багна", – озвучив Фурса.

Інвестиційний банкір вважає, що розвалу Росії не станеться, але російська економіка вже дає збій та демонструє падіння. Це буде помітно цьогоріч, а у 2026 році, коли гроші закінчаться і доведеться їх друкувати набагато більше, кризові явища, з його слів, будуть занадто глибокі та перейдуть в системну кризу.

Такий сценарій подій програється за умови, якщо ціна на нафту буде залишатися такою як зараз. Зі слів Фурси, деструктивні кроки президента США Трампа, такі як невизначеність та митна політика, можуть призвести до рецесії американської економіки та глобальної фінансової кризи. Якщо така станеться, то нафта впаде в ціні в першу чергу, а тоді російську економіку очікують ще складніший період.