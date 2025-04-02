Якими будуть нові мита

Нові тарифи, які планує затвердити Трамп, будуть широкомасштабними і стосуватимуться одразу багатьох країн, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Прессекретарка Керолін Левітт каже, що середа 2 квітня "один з найважливіших днів у сучасній історії Америки". За її словами, подробиці відносно нових мит стануть відомі пізніше.

Левітт каже, що економіка США була однією з найвідкритіших у світі. До того ж, як каже речниця, саме Америка має найкращу споживчу базу.

Керолін Левітт Прессекретарка Білого дому Занадто багато зарубіжних країн закрили свої ринки для нашого експорту. Це в корені несправедливо. Відсутність взаємності сприяє нашому великому і постійному річному торговому дефіциту, який спустошив нашу промисловість і спустошив ключові робочі сили.

Багато країн висловили сподівання, що мита наберуть чинності пізніше ніж 2 квітня. Оскільки, завдяки цьому, з'явиться можливість проводити переговори щодо нових тарифів.