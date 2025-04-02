Какими будут новые пошлины

Новые тарифы, которые планирует утвердить Трамп, будут широкомасштабными и коснутся сразу многих стран, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Пресс-секретарь Кэролин Левитт говорит, что среда 2 апреля "один из важнейших дней в современной истории Америки". По ее словам, подробности относительно новых пошлин станут известны позже.

Левитт говорит, что экономика США была одной из самых открытых в мире. К тому же, как говорит пресс-секретарь, именно Америка имеет лучшую потребительскую базу.

Кэролин Левитт Пресс-секретарь Белого дома Слишком много зарубежных стран закрыли свои рынки для нашего экспорта. Это в корне несправедливо. Отсутствие взаимности способствует нашему большому и постоянному годовому торговому дефициту, который опустошил нашу промышленность и опустошил ключевые рабочие силы.

Многие страны выразили надежду, что пошлины вступят в силу позже чем 2 апреля. Поскольку, благодаря этому, появится возможность проводить переговоры относительно новых тарифов.