Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинского конгресса Америки Андрей Добрянский. По его словам, американская экономика уже немного замедлилась.

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От действия Трампа пострадают союзники

Как отметил Добрянский, от такого решения Трампа сильно пострадают союзники. Враги Соединенных Штатов вроде России только и хотят того, чтобы связь США с другими партнерами стала слабее.

Тарифы будут плохими не только для американской экономики. Но и в целом для всемирной. Особенно для наших союзников,

– сказал Добрянский.

Соединенные Штаты в целом начинают отдаляться от союзников и концентрируются на своих делах. Это влияет не только на экономику, но и на военное сотрудничество и т.п.

Добавим, аналитики Goldman Sachs, которая является одной из крупнейших инвестиционных компаний в мире, увеличили вероятность того, что в следующие 12 месяцев в экономике США произойдет рецессия, до 35%. Все связывают из-за возможных действий Трампа по тарифам в ближайшие дни. На этом фоне в ЕС рассматривают вариант, чтобы полностью закрыть собственный рынок для американских товаров. А ежегодный объем импорта и экспорта между США и ЕС составляет 900 миллиардов евро.