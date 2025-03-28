Про це 24 Каналу розповів доктор економічних наук Ігор Ліпсіц. За його словами, російська економіка фактично поділена на дві частини – військову і цивільну.

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Що очікує на російську економіку

Як наголосив Ліпсіц, військова економіка намагається "рости". Там навіть офіційно розповідають про 22% росту за рік. Але не все тут так просто.

Це ріст саме в грошах. Військове виробництво дорожчає. Бюджету тепер треба більше грошей давати. Тому в грошових показниках видно ріст 22% за рік. Паралельно йдуть шалені видатки бюджету. Наприкінці минулого та на початку цього року вже є дефіцит. Бюджет дав пусті гроші, яких у нього немає. Про це Путін ніколи публічно не скаже,

– сказав Ліпсіц.

Цивільна економіка продовжує стискатися. Там наростають все більше проблем. Загалом все стає схоже на економіку СРСР. Там були величезні полігони, які забиті танками. А поруч стояли пусті магазини та роздратоване населення. Росія йде до такої ситуації.

Навіть ті російські економісти, які живуть в Росії, акуратно кажуть, що 2025 рік буде переломним. Або там сильно скоротять військові видатки та нормалізують бюджет, або ж почнеться знищення економіки.

Може бути обвал. Можливо, Росія піде в бік гіперінфляції. Це може статися вже цьогоріч. Зазвичай гіперінфляцію визначають, коли йде ріст на більш ніж 50% на рік. На продовольчому ринку, який вважається незалежним, там взагалі ріст за рік на 60-80%. Хоча це неофіційні дані,

– зазначив Ліпсіц.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що російська економіка матиме колосальні проблеми вже досить скоро. А сильні санкції прискорили б погіршення ситуації в Росії.