Об этом в эфире 24 Канала отметил инвестиционный банкир Сергей Фурса, спрогнозировав, что финансов у Кремля хватит только на 2025 год.

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Что ожидает Россию дальше?

Утверждение о том, что ресурсы России исчерпаны и Путин может быть заинтересован в переговорах, базируется на том, что Москва финансирует войну за счет "тумбочки" и печатного станка. Россия печатает деньги, а также берет из Фонда национального благосостояния, но их становится все меньше.

Когда деньги закончатся, будет большой кризис. Именно это должно побудить Путина идти на договоренности и замораживание войны. Тех денег, которые зарабатывает российская экономика, не хватит на войну,

– отметил Фурса.

Уже сейчас в России есть кризисные явления, завод "Ростсельмаш" перешел на 4-дневный график работы. России, чтобы спасти свое экономическое положение, надо как можно скорее завершать боевые действия. Россиянам, как отметил инвестиционный банкир, также нужно снятие санкций и они этого точно будут добиваться, чтобы был определенный приток в экономику, чтобы не нужно было печатать необходимые им деньги. Ведь это провоцирует гиперинфляцию.

"На 2025 год в России деньги еще есть, на 2026 – нет. Стоит понимать, что в переговоры не входят в момент, когда плохо будет уже завтра. Входить надо тогда, когда еще есть запас прочности и возможность надувать щеки. Если Путин это понимает, то сейчас для него идеальное время выйти, Трамп его просто спасает и вытаскивает из болота", – озвучил Фурса.

Инвестиционный банкир считает, что развала России не произойдет, но российская экономика уже дает сбой и демонстрирует падение. Это будет заметно в этом году, а в 2026 году, когда деньги закончатся и придется их печатать гораздо больше, кризисные явления, по его словам, будут слишком глубокие и перейдут в системный кризис.

Такой сценарий событий проиграется при условии, если цена на нефть будет оставаться такой как сейчас. По словам Фурсы, деструктивные шаги президента США Трампа, такие как неопределенность и таможенная политика, могут привести к рецессии американской экономики и глобальному финансовому кризису. Если такой произойдет, то нефть упадет в цене в первую очередь, а тогда российскую экономику ожидают еще более сложный период.