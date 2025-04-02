Есть гораздо лучший вариант, который бы стал убийственным шагом для Владимира Путина. Такое мнение 24 Каналу высказал ректор Международного университета бизнеса Александр Савченко, отметив, что говорится об идее от сенаторов США.

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Что действительно станет убийственным для Путина

По словам ректора, весь мир ждет, что Дональд Трамп сегодня, 2 апреля, введет пошлины для всех стран примерно на 20% на экспорт продукции в США. Между тем импорт США составляет 3 триллиона долларов, то есть президент США хочет "выиграть" 600 миллиардов долларов.

"Однако это не так. Сначала за все будут платить американские бизнесмены, люди, а потом только сами американцы. То есть люди заплатят, но, к счастью, не 600 миллиардов, ведь некоторые товары США прекратят покупать", – заметил он.

Крупнейшие торговые партнеры США, как экспортируют туда свою продукцию – это Мексика, Канада и ЕС. Если же рассматривать Россию – то экспорт оценивается лишь в 3 миллиарда, еще и до этого на страну-агрессора наложены пошлины на сталь и алюминий.

Если же под эти санкции попадет и Россия – это не сработает. Если же американцы объявят вторичные санкции – то есть все страны должны ввести на энергоресурсы России пошлины в размере 25%, а если нет, то против них будут введены пошлины в размере, например, 40%, не 500%, этого было бы достаточно для остановки импорта из России всех товаров,

– подчеркнул он.

Именно поэтому идея Сената, где предлагают ввести тариф на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и т.д., является полезной, чтобы пугать другие страны.

Савченко добавил, что пока не стоит на это надеяться, ведь Трамп может передумать, как он это делает довольно часто.