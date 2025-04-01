Прогнозы МВФ могут снизиться

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева отметила, что Фонд, вероятно, немного скорректирует свои прогнозы по экономическому росту, однако призвала не паниковать, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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В январе МВФ повысил прогноз роста мировой экономики на 2025 год с 3,2% до 3,3%. Однако, по словам Георгиевой, в обновленном отчете, который будет опубликован в апреле, ожидается небольшая "коррекция" этого прогноза в сторону понижения.

Георгиева подчеркнула, что многие страны исчерпали свои фискальные и денежные возможности во время пандемии COVID и теперь имеют высокий уровень долга.

Заметьте! Поэтому любое замедление или остановка процесса дезинфляции может замедлить снижение процентных ставок и усложнить рефинансирование долгов для этих стран.

Риски от пошлин Трампа

Она также отметила, что развитие торговли может немного повлиять на рост экономики США, хотя общий прогноз для этой страны остается положительным.

Обратите внимание! Георгиева предупредила, что чем дольше будет сохраняться неопределенность относительно тарифной политики Трампа, тем больше рисков для глобальных экономических прогнозов.