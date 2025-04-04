Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

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ВСУ могут стать осиновым колом в сердце Путина

Аналитики отмечают, что Путин готов рисковать всем, чтобы достичь своих целей. Санкции его не пугают, даже нефтяные, которые обещал Трамп. От президента США Путин ожидает приемлемого для себя мирного соглашения, во время которого удастся захватить значительные территории и установить пророссийское марионеточное правительство в Киеве. Если капитуляции Украины дипломатическим путем не произойдет, то хозяин Кремля готов продолжать войну.

Управление директора национальной разведки США (ODNI) указывает, что Москва готова взять на себя риски более длительной войны, чем согласиться на невыгодное завершение войны.

Однако Россия сталкивается со значительными военными и экономическими вызовами, которые могут серьезно поставить под угрозу ее способность вести войну в Украине. Генерал Кристофер Каволи говорит, что танки оккупантов начинают заканчиваться – в Украине потеряно более 4 000 машин.

Война в Украине искривила российскую экономику и раскрутила российскую оборонную промышленность за счет гражданского сектора экономики,

– цитируют генерала в ISW.

По мнению командующего, если Украина будет наносить врагу большие потери, Россия не сможет компенсировать значительные потери личного состава.

"Соединенные Штаты или Запад не могут оказывать максимальное давление на Россию только экономическими инструментами. Соединенные Штаты могут использовать уязвимые места России и достичь более сильной позиции на переговорах, продолжая или увеличивая военную помощь Украине, чтобы украинские войска могли и в дальнейшем наносить России значительные потери в живой силе и материальных средствах", – заключают аналитики.

К слову, Каволи заявил, что Украина частично решила проблему нехватки войск.