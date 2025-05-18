Всевидящее око СМИ не могло не заметить, что в последнее время Италия отсутствует в европейских встречах по Украине. Так, Джорджии Мелони не было среди лидеров Европы, которые прибыли в Киев 10 мая, и после совместного разговора с Трампом, объявили ультиматум Путину, передает 24 Канал со ссылкой на The Financial Times.

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Конфликт между Мелони и Макроном

16 мая Мелони посетила саммит Европейского политического сообщества в Албании. Несмотря на это, она снова не присоединилась к встрече Мерца, Макрона, Стармера и Туска, во время которой обсуждались результаты мирных переговоров между Россией и Украиной.

В ответ на вопрос журналистов о "показательном отсутствии" Италии на встречах, посвященных Украине, Мелони ответила, что она не принимала в них участия, поскольку на них якобы обсуждали размещение в Украине европейского военного контингента. Мол, Рим давно заявил, что не намерен отсылать свои войска в Украину.

После Эммануэль Макрон обвинил Мелони в распространении лжи. По его словам, ни в албанской Тиране, ни в Киеве лидеры Европы "ни секунды" не обсуждали отправку миротворцев в Украину. Речь шла лишь о полном прекращении огня. Президент Франции призвал итальянского премьера ответственно относиться к информации.

17 мая канцлер Германии встретился в Риме с Джорджией Мелони. Отмечается, что он пытался решить ее конфликт с Макроном. Они согласились, что Италия должна участвовать во всех европейских мирных инициативах по Украине.

Я проведу переговоры в Европейском Союзе в ближайшие дни, чтобы привлечь Италию ко всем нашим усилиям по урегулированию этого конфликта (войны в Украине – 24 Канал),

– сказал Мерц на пресс-конференции в Риме.

Немецкий политик отметил, что в ЕС нет "стран первого или второго сорта", и что все государства стремятся "как можно скорее завершить войну".

На этой же пресс-конференции Мелони призвала лидеров "отказаться от эгоизма" и сосредоточиться на "единстве Запада".

Отсутствие Мелони в европейском квартете, который продвигает украинскую позицию перед Трампом, а также обвинения в ее адрес со стороны Макрона вызвали резонанс в Италии. Критики упрекают ее в том, что она маргинализировала страну в принятии важных решений.

Мелони обвинили во лжи относительно истинных причин ее исключения, а некоторые союзники предполагают, что личная антипатия к Макрону помешала ее объективности.

Взаимная неприязнь между французским и итальянским лидерами проявлялась неоднократно с момента прихода Мелони к власти в конце 2022 года – в частности, когда Макрон решил не приглашать ее на частный ужин с Зеленским в начале 2023-го.

Кроме давней вражды с Макроном, Мелони имела напряженные отношения с предшественником Мерца – Олафом Шольцем, который вместе с партнерами по "зеленой" коалиции публично критиковал ее миграционную политику.

Однако Мерц, чья партия сделала более жесткую миграционную политику ключевым пунктом своей программы, пытался наладить теплые отношения с Мелони в субботу вечером, обращаясь к ней как к "Джорджии" и используя неформальную форму обращения du.