Мелони не появилась на одной встрече, важной для нашего государства, на что уже отреагировала украинская делегация. Ведущая 24 Канала Андриана Кучер поделилась эксклюзивными деталями.

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В какой скандал попала Мелони

После саммита европейских лидеров, который состоялся в Албании, произошла резонансная ситуация, в центре которой оказалась премьер-министр Италии Джорджия Мелони. Она не присутствовала на важной встрече Владимира Зеленского с "коалицией желающих", в которую вошли лидеры Франции, Великобритании, Польши и новый канцлер Германии Фридрих Мерц.

Отсутствие Мелони на этой встрече вызвало волну критики в Италии, в частности со стороны оппозиции. Итальянские медиа и политические эксперты активно обсуждали эту ситуацию в течение последних дней. Они задавали вопрос: почему глава правительства, которая публично поддерживает Украину, не проявила эту поддержку на международном уровне во время важного события в Албании.

В связи с этим Мелони неоднократно вынуждена была публично объяснять свою позицию, оправдываться,

– отметила Андриана Кучер.

В то же время уже во время церемонии интронизации Папы Римского в Ватикане состоялась теплая встреча между Владимиром Зеленским и Джорджией Мелони. Они крепко и долго обнимались – этот жест был публичным сигналом, что в отношениях между Украиной и Италией все в порядке, а итальянская поддержка ценится.

Об этом говорил и глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак в интервью итальянским СМИ. Зеленский, в коротком комментарии журналистам, аккредитованным при официальном пуле Ватикана, подтвердил: Италия остается верным другом Украины и сильным партнером, а лично он высоко ценит усилия Джорджии Мелони.