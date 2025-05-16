Глава государства заявил об этом во время своего выступления на саммите Европейского политического сообщества в Албании, где собрались лидеры почти всех европейских стран. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

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Зеленский призвал наказать Россию, если та не согласится на перемирие

Президент Зеленский отметил, что первоочередной задачей для Украины является полное, безусловное и честное прекращение боевых действий.

Если российские представители в Стамбуле сегодня не могут согласиться даже на это, на прекращение огня, на этот очевидно необходимый первый шаг, то будет на сто процентов ясно, что Путин продолжает подрывать дипломатические усилия,

– сказал Зеленский.

По словам президента, российскую делегацию снова возглавляют почти те же чиновники, которые участвовали в переговорах 2022 года, и они снова демонстрируют нежелание достигать реальных договоренностей.

"Они делают много заявлений, много угроз, но ничего не решают. Они делают все, чтобы превратить эту встречу в Стамбуле на инсценированный пустой процесс, как и в 2022 году", – считает президент.

Если окажется, что Россия действительно "играет в театр", и никаких результатов сегодня не будет достигнуто, он призывает к решительной реакции мира, "включая санкции против энергетического сектора и банков России".

Он добавил, что Украина в свою очередь готова "предпринять все реалистичные шаги", чтобы положить конец войне.

Зеденский призвал Путина "предоставить своей делегации реальные полномочия", чтобы "полностью прекратить убийства на время, достаточное, чтобы дать дипломатии реальный шанс".