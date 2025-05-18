Мелоні не з'явилася на одній зустрічі, важливої для нашої держави, на що уже відреагувала українська делегація. Ведуча 24 Каналу Андріана Кучер поділилася ексклюзивними деталями.

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У який скандал втрапила Мелоні

Після саміту європейських лідерів, який відбувся в Албанії, сталася резонансна ситуація, у центрі якої опинилася прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні. Вона не була присутня на важливій зустрічі Володимира Зеленського з "коаліцією охочих", до якої увійшли лідери Франції, Великої Британії, Польщі та новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Відсутність Мелоні на цій зустрічі викликала хвилю критики в Італії, зокрема з боку опозиції. Італійські медіа та політичні експерти активно обговорювали цю ситуацію впродовж останніх днів. Вони ставили питання: чому очільниця уряду, яка публічно підтримує Україну, не проявила цю підтримку на міжнародному рівні під час важливої події в Албанії.

У зв'язку з цим Мелоні неодноразово змушена була публічно пояснювати свою позицію, виправдовуватися,

– зазначила Андріана Кучер.

Водночас уже під час церемонії інтронізації Папи Римського у Ватикані відбулася тепла зустріч між Володимиром Зеленським і Джорджією Мелоні. Вони міцно і довго обіймалися – цей жест був публічним сигналом, що у відносинах між Україною та Італією все в порядку, а італійська підтримка цінується.

Про це говорив і голова Офісу Президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю італійським ЗМІ. Зеленський, у короткому коментарі журналістам, акредитованим при офіційному пулі Ватикану, підтвердив: Італія залишається вірним другом України та сильним партнером, а особисто він високо цінує зусилля Джорджії Мелоні.