Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на ANSA. Премьер Италии Джорджия Мелони заявила, что последние события четко показали, кто действительно готов к миру, а кто лишь имитирует желание его достичь.

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Премьер Италии расставила точки над "і"

По ее словам, прекращение огня и гарантии безопасности для Украины – ключевые условия для настоящего мирного урегулирования.

Мы должны настойчиво добиваться безоговорочного прекращения огня и мира, война должна закончиться,

– подчеркнула Мелони.

Итальянский лидер подчеркнула, что вчерашние события четко дали понять: "мир увидел, кто был за столом переговоров, а кто – нет".

К слову, Италия планирует сделать значительный вклад в экономическое восстановление Украины, организовав конференцию в июле 2025 года в Риме.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни встретился с вице-премьер-министром по восстановлению Украины Алексеем Кулебой в Вероне для обсуждения сотрудничества.