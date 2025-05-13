На востоке Италии, в Вероне, глава МИД Италии Антонио Таяни встретился с вице-премьер-министром по восстановлению Украины Алексеем Кулебой. После встречи Таяни заявил, что летом 2025 года будут воплощены первые шаги для достижения заявленной цели в восстановлении, сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление министра иностранных дел Италии Антонио Таяни в соцсети Х.

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Куда направит свои средства Италия для восстановления Украины

В Вероне я встретился с вице-премьер-министром по восстановлению Украины Алексеем Кулебой, чтобы подтвердить сильную поддержку Украины и обязательства правительства вместе с нашими партнерами достичь справедливого и длительного мирового соглашения,

– написал министр МИД Италии в сети Х.

Таяни добавил, что уже в июле этого года в Риме пройдет масштабная конференция, на которой будут господствовать шаги по экономическому восстановлению Украины с привлечением многих влиятельных партнеров.

Дипломаты уже работают вместе с правительством в Киеве над тем, чтобы лучше подготовить Конференцию по вопросам восстановления Украины, которую планируют провести в Риме в июле 2025 года.

Конференция пройдет при участии многочисленных предприятий, Таяни добавил, что Италия хочет стать активными участниками экономического восстановления производственной базы Украины.

Обратите внимание! В октябре 2024 года премьер Италии Джорджия Мелони объявила о проведении Конференции по восстановлению Украины, в Риме 10 – 11 июля 2025 года. В ней примут участие главы государств и правительств из 77 стран - всего ожидается – около 1800 участников. Будет приглашено 500 компаний, из них 150 из Германии, 150 из Украины и 200 из других стран-участниц.

Как Италия помогает Украине

Италия стала пятой страной из «Группы семи» (G7), которая подписала важное двустороннее соглашение по безопасности с Украиной. Это произошло 24 февраля 2024 года, во вторую годовщину начала полномасштабного вторжения России. Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности расширило 10 пунктов для более глубокого взаимодействия между Украиной и Италией:

Разминирование территорий.

Поддержка инфраструктуры в энергетике.

Поддержка в восстановлении Украины.

Привлечение России к ответственности.

Предоставление вооружения и военной техники.

Сотрудничество в оборонно-промышленном комплексе.

Использование замороженных российских активов в интересах Украины.

Обучение украинских военных.

Санкции против России.

Невоенная безопасность и гражданская защита.



