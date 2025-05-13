На сході Італії, у Вероні, глава МЗС Італії Антоніо Таяні зустрівся з віце-прем'єр-міністром з відновлення України Олексієм Кулебою. Після зустрічі Таяні заявив, що влітку 2025 року буде втілено перші кроки для досягнення заявленої цілі у відбудові, повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні у соцмережі Х.
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Куди направить свої кошти Італія для відбудови України
У Вероні я зустрівся з віце-прем'єр-міністром з відновлення України Олексієм Кулебою, щоб підтвердити сильну підтримку України та зобов'язання уряду разом з нашими партнерами досягти справедливої та тривалої мирової угоди,
– написав міністр МЗС Італії в мережі Х.
Таяні додав, що вже в липні цього року в Римі пройде масштабна конференція, на якій пануватимуть кроки з економічної відбудови України із залученням багатьох впливових партнерів.
- Дипломати вже працюють разом з урядом у Києві над тим, щоб краще підготувати Конференцію з питань відновлення України, яку планують провести в Римі у липні 2025 року.
- Конференція пройде за участі численних підприємств, Таяні додав, що Італія хоче стати активними учасниками економічного відновлення виробничої бази України.
Зверніть увагу! В жовтні 2024 року прем'єрка Італії Джорджія Мелоні оголосила про проведення Конференції з відновлення України, в Римі 10 – 11 липня 2025 року. У ній візьмуть участь глави держав і урядів із 77 країн - загалом очікується – близько 1800 учасників. Буде запрошено 500 компаній, з них 150 з Німеччини, 150 з України та 200 з інших країн-учасниць.
Як Італія допомагає Україні
Італія стала п'ятою країною з "Групи семи" (G7), яка підписала важливу двосторонню безпекову угоду з Україною. Це сталося 24 лютого 2024 року, в другу річницю початку повномасштабного вторгнення Росії. Угода про співпрацю у сфері безпеки розширила 10 пунктів для глибшої взаємодії між Україною та Італією:
- Розмінування територій.
- Підтримка інфраструктури в енергетиці.
- Підтримка у відновленні України.
- Притягнення Росії до відповідальності.
- Надання озброєння і військової техніки.
- Співпраця в оборонно-промисловому комплексі.
- Використання заморожених російських активів в інтересах України.
- Навчання українських військових.
- Санкції проти Росії.
Невійськова безпека і цивільний захист.