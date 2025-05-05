У повному складі: Кейт Міддлтон і принц Вільям з'явилися на публіці разом з трьома дітьми

Кейт Міддлтон та принц Вільям з'явилися на публіці разом зі своїми трьома дітьми: Джорджем, Шарлоттою та Луї. Королівська сім'я зібралася у повному складі, щоб відзначити 80-ту річницю Дня перемоги в Європі.

5 травня Джордж, Шарлотта та Луї приєдналися до своїх батьків, короля Чарльза III, королеви Камілли та інших членів королівської родини біля Меморіалу королеви Вікторії перед Букінгемським палацом. Ця поява ознаменувала початок заходів на честь 80-ї річниці Дня перемоги в Європі, пише Show 24 з посиланням на People.

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Поява дітей принца Вільяма та Кейт Міддлтон не була оголошена заздалегідь, тож стала несподіваною. Джордж, Шарлотта та Луї йшли разом зі своїми батьками, спостерігаючи за парадом. Кожен знайшов час, щоб зустрітися з ветераном, перш ніж принцеса Уельська наслідувала їхній приклад, і сім'я влаштувалася на своїх місяцях.

Принц Вільям, Кейт Міддлтон, Джордж, Шарлотта та Луї / Фото Getty Images

Діти були доволі енергійними під час святкування. В країні проводяться сотні вуличних вечірок, а в Лондоні проходять офіційні військові заходи, зокрема процесія 1300 військовослужбовців Збройних сил. Після процесії королівська родина зібралася на балконі палацу, щоб подивитися проліт культових літаків Королівських ВПС.

Крім того, були принц Едвард, герцогиня Единбурзька Софі, принцеса Анна та її чоловік сер Тімоті Лоуренс, герцог Кентський принц Едвард, а також прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і ветерани Королівського британського легіону.

Королівська родина зібралася з нагоди 80-ї річниці Дня перемоги в Європі / Фото Getty Images

Повідомляється, що пізніше принц Вільяма та Кейт Міддлтон планують відвідати чаювання, яке король Чарльз III та королева Камілла влаштовують для ветеранів та представників покоління Другої світової війни, але вже без дітей. У четвер, 8 травня, вони з'являться на службі подяки у Вестмінстерському абатстві.

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