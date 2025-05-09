З нагоди 80-ї річниці Дня Перемоги: королівська родина зібралася разом на службі подяки

Кейт Міддлтон та принц Вільям приєдналися до короля Чарльза III та королеви Камілли, щоб відзначити 80-ту річницю закінчення Другої світової війни. 8 травня вони відвідали службу подяки у Вестмінстерському абатстві.

На заході вшанували пам'ять полеглих та тих, хто боровся і вижив у шестирічній війні. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на People.

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Серед присутніх були й інші члени королівської родини: герцог та герцогиня Единбурзькі, принцеса Анна зі своїм чоловіком, віцеадміралом сером Тімоті Лоренсом, герцог і герцогиня Глостерські та герцог Кентський.

У Вестмінстерському абатстві Кейт Міддлтон та принца Вільяма зустріло духовенство на чолі з преподобним Девідом Хойлом, деканом Вестмінстера. Через кілька хвилин з'явилися король Чарльз III та королева Камілла.

Члени королівської родини на службі подяки / Фото Getty Images

Служба розпочалася о 12:00 за місцевим часом. Королівська родина приєдналася до 1800 присутніх у національному двохвилинному мовчанні. Під час урочистостей Кейт Міддлтон та королева Камілла стояли біля могили Невідомого воїна, а принц Вільям та король Чарльз III стояли на чолі, за кілька кроків від них.

Невдовзі король Чарльз III та принц Вільям поклали вінки до могили, яка розташована за кілька метрів від головних західних дверей абатства. Потім, на чолі з духовенством, четверо членів королівської родини взяли участь у процесії по проходу Вестмінстерського абатства.

Кейт Міддлтон, королева Камілла, принц Вільям та король Чарльз III / Фото Getty Images

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прочитав проповідь під час служби. А правнук Вінстона Черчилля, Олександр, запалив свічку миру. Він також промовив спеціальну молитву разом з військовослужбовцями.

З промовою виступив архієпископ Йоркський Стівен Коттрелл. Серед присутніх також було кілька колишніх прем'єр-міністрів Великої Британії. Загалом в абатстві було представлено 138 країн.

Служба завершилася виконанням національного гімну "Боже, бережи короля", який заспівали королева Камілла, принц та принцеса Уельські. Крім того, королівська родина поспілкувалася з запрошеними ветеранами. Наприкінці королева Камілла очолила покладання квітів до Меморіалу невинних жертв біля західних дверей абатства.

Нагадаємо, що 5 травня Кейт Міддлтон та принц Вільям зі своїми трьома дітьми зібралися, щоб відзначити 80-ту річницю Дня перемоги в Європі. Поява Джорджа, Шарлотти та Луї не була оголошена заздалегідь.