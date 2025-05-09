На мероприятии почтили память павших и тех, кто боролся и выжил в шестилетней войне. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на People.

Кстати Через 2 года после коронации: Чарльз III и Камилла представили новые портреты

Среди присутствующих были и другие члены королевской семьи: герцог и герцогиня Эдинбургские, принцесса Анна со своим мужем, вице-адмиралом сэром Тимоти Лоренсом, герцог и герцогиня Глостерские и герцог Кентский.

В Вестминстерском аббатстве Кейт Миддлтон и принца Уильяма встретило духовенство во главе с преподобным Дэвидом Хойлом, деканом Вестминстера. Через несколько минут появились король Чарльз III и королева Камилла.

Члены королевской семьи на службе благодарения / Фото Getty Images

Служба началась в 12:00 по местному времени. Королевская семья присоединилась к 1800 присутствующих в национальном двухминутном молчании. Во время торжеств Кейт Миддлтон и королева Камилла стояли у могилы Неизвестного воина, а принц Уильям и король Чарльз III стояли во главе, в нескольких шагах от них.

Вскоре король Чарльз III и принц Уильям возложили венки к могиле, которая расположена в нескольких метрах от главных западных дверей аббатства. Затем, во главе с духовенством, четверо членов королевской семьи приняли участие в процессии по проходу Вестминстерского аббатства.

Кейт Миддлтон, королева Камилла, принц Уильям и король Чарльз III / Фото Getty Images

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прочитал проповедь во время службы. А правнук Уинстона Черчилля, Александр, зажег свечу мира. Он также произнес специальную молитву вместе с военнослужащими.

С речью выступил архиепископ Йоркский Стивен Коттрелл. Среди присутствующих также было несколько бывших премьер-министров Великобритании. Всего в аббатстве было представлено 138 стран.

Служба завершилась исполнением национального гимна "Боже, храни короля", который спели королева Камилла, принц и принцесса Уэльские. Кроме того, королевская семья пообщалась с приглашенными ветеранами. В конце королева Камилла возглавила возложение цветов к Мемориалу невинных жертв у западных дверей аббатства.

Напомним, что 5 мая Кейт Миддлтон и принц Уильям со своими тремя детьми собрались, чтобы отметить 80-ю годовщину Дня победы в Европе. Появление Джорджа, Шарлотты и Луи не было объявлено заранее.