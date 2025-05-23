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Show24 Королівські сім'ї Кейт Міддлтон в елегантному образі здійснила візит до Шотландії разом з чоловіком
23 травня, 09:53
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Кейт Міддлтон в елегантному образі здійснила візит до Шотландії разом з чоловіком

Марія Примич
Основні тези
  • Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідали церемонію в Шотландії, присвячену HMS Glasgow.
  • Кейт Міддлтон вдягла темно-синю сукню від Suzannah London та аксесуари, вшанувавши принцесу Діану.

Кейт Міддлтон і принц Вільям здійснили візит до Шотландії. Вони відвідали офіційну церемонію присвоєння імені HMS Glasgow, яка відбулася 22 травня.

Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку королівської сім'ї. Принцеса Уельська виголосила коротку промову і випустила пляшку віскі, яка розбилася об корпус корабля, згідно з традицією. 

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Для події Кейт Міддлтон обрала сукню-пальто темно-синього кольору з білими вставками від Suzannah London. Свій образ вона доповнила капелюшком від Philip Treacy. Сукня приталена, довжини міді та має довгі рукави. 

Принцеса Уельська взула туфлі на підборах від Gianvito Rossi, а в руках тримала клатч від Emmy London. Вона також віддала данину покійній принцесі Діані, одягнувши сережки з сапфірами та діамантами. 

Принц Вільям одягнув темний костюм, білу сорочку, смугасту краватку та взув туфлі. 

Приємно зустрітися з членами корабельної компанії та їхніми родинами, а також зі стажерами та випускниками Академії суднобудування BAE Systems та деякими неймовірно вмілими командами, які брали участь у будівництві кораблі, 
– написали принц та принцеса Уельські. 

Принц Вільям і Кейт Міддлтон у Шотландії / Фото з інстаграму королівської сім'ї

 

Принц та принцеса Уельські на Garden Party

Кілька днів тому Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідали Garden Party. Садова вечірка відбувається в Букінгемському палаці навесні та влітку. Принцеса Уельська вперше за два роки з'явилася на заході. 

Кейт Міддлтон одягнула масляно-жовту сукню від Emilia Wickstead і капелюшок від Philip Treacy.

На святі були присутні близько 7500 гостей, зокрема й інші члени королівської родини: герцог і герцогиня Единбурзькі, принцеса Євгенія, герцог і герцогиня Глостерські.