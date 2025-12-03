Укр Рус
3 грудня, 19:04
Кейт Міддлтон одягла сережки принцеси Діани на зустріч з президентом і першою леді Німеччини

Марія Примич
Основні тези
  • Кейт Міддлтон та принц Вільям зустріли президента Німеччини та його дружину в аеропорту Хітроу.
  • Кейт обрала для зустрічі синє пальто від Alexander McQueen, капелюшок Джульєтти Боттерілл та сережки принцеси Діани.

Сьогодні, 3 грудня, Кейт Міддлтон та принц Вільям зустріли президента і першу леді Німеччини в аеропорту Хітроу від імені короля Чарльза III. Франк-Вальтер Штайнмаєр і Ельке Бюденбендер розпочали державний візит до Великої Британії.

Принцеса Уельська обрала для зустрічі вишуканий і стильний образ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на People

Як пише Tatler, Кейт Міддлтон з'явилась у синьому пальті від Alexander McQueen, яке одягала Різдво 2023 року, і доповнила свій образ тими ж аксесуарами, зокрема капелюшком Джульєтти Боттерілл і сережками, що колись належали принцесі Діані. Вважається, що вони були весільним подарунком.

Леді Діана обирала ці сережки для низки офіційних заходів, зокрема для королівського туру до Австралії та модного гала-концерту в Нью-Йорку в січні 1995 року.

До лацкана  була прикріплена брошка королеви Олександри "Три пір'я", яку традиційно носить дружина принца Уельського. Під пальто Кейт Міддлтон одягла чорну сукню від Burberry і взула чоботи на підборах.

Кейт Міддлтон і принц Вільям зустріли президента і першу леді Німеччині / Фото Getty Images

Принц та принцеса Уельські стали першими членами королівської родини, які зустрілися з президентським подружжям Німеччини. Пізніше король Чарльз III та королева Камілла офіційно привітали їх на Королівському подіумі на Датчет-роуд. 

Камілла одягла сапфірово-блакитну шовкову сукню, кашемірове пальто з вишивкою від Anna Valentine та капелюх з пір'ям від Philip Treacy. Вона доповнила свій образ брошкою з сапфірами та діамантами королеви Вікторії. Принц та король з'явилися на зустрічі у пальтах, штанах, сорочках та краватках.

Королівська родина з президентським подружжям Німеччини / Фото Getty Images 

Що ще відомо про приїзд президента та першої леді Німеччини до Великої Британії? 

  • Як пише People, у Франка-Вальтера Штайнмаєра запланована зустріч з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та іншими політичними й бізнес-лідерами на Даунінг-стріт.

  • Ельке Бюденбендер має відвідати початкову школу Джудіт Керр на південному сході Лондона. Заклад освіти названий на честь британської письменниці та ілюстраторки німецького походження.

  • Увечері королівська родина прийматиме президента та першу леді Німеччини на державному бенкеті у Віндзорському замку. Король і Штайнмаєр виступлять з промовами перед гостями.

  • Це перший державний візит президента Німеччини до Великої Британії за 27 років. 