Кейт Міддлтон одягла сережки принцеси Діани на зустріч з президентом і першою леді Німеччини

Сьогодні, 3 грудня, Кейт Міддлтон та принц Вільям зустріли президента і першу леді Німеччини в аеропорту Хітроу від імені короля Чарльза III. Франк-Вальтер Штайнмаєр і Ельке Бюденбендер розпочали державний візит до Великої Британії.

Принцеса Уельська обрала для зустрічі вишуканий і стильний образ.

Як пише Tatler, Кейт Міддлтон з'явилась у синьому пальті від Alexander McQueen, яке одягала Різдво 2023 року, і доповнила свій образ тими ж аксесуарами, зокрема капелюшком Джульєтти Боттерілл і сережками, що колись належали принцесі Діані. Вважається, що вони були весільним подарунком.

Леді Діана обирала ці сережки для низки офіційних заходів, зокрема для королівського туру до Австралії та модного гала-концерту в Нью-Йорку в січні 1995 року.

До лацкана була прикріплена брошка королеви Олександри "Три пір'я", яку традиційно носить дружина принца Уельського. Під пальто Кейт Міддлтон одягла чорну сукню від Burberry і взула чоботи на підборах.

Кейт Міддлтон і принц Вільям зустріли президента і першу леді Німеччині / Фото Getty Images

Принц та принцеса Уельські стали першими членами королівської родини, які зустрілися з президентським подружжям Німеччини. Пізніше король Чарльз III та королева Камілла офіційно привітали їх на Королівському подіумі на Датчет-роуд.

Камілла одягла сапфірово-блакитну шовкову сукню, кашемірове пальто з вишивкою від Anna Valentine та капелюх з пір'ям від Philip Treacy. Вона доповнила свій образ брошкою з сапфірами та діамантами королеви Вікторії. Принц та король з'явилися на зустрічі у пальтах, штанах, сорочках та краватках.

Королівська родина з президентським подружжям Німеччини / Фото Getty Images

Що ще відомо про приїзд президента та першої леді Німеччини до Великої Британії?