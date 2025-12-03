Кейт Міддлтон одягла сережки принцеси Діани на зустріч з президентом і першою леді Німеччини
- Кейт Міддлтон та принц Вільям зустріли президента Німеччини та його дружину в аеропорту Хітроу.
- Кейт обрала для зустрічі синє пальто від Alexander McQueen, капелюшок Джульєтти Боттерілл та сережки принцеси Діани.
Сьогодні, 3 грудня, Кейт Міддлтон та принц Вільям зустріли президента і першу леді Німеччини в аеропорту Хітроу від імені короля Чарльза III. Франк-Вальтер Штайнмаєр і Ельке Бюденбендер розпочали державний візит до Великої Британії.
Принцеса Уельська обрала для зустрічі вишуканий і стильний образ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на People.
Дивіться також Кейт Міддлтон вийшла у світ у сукні з улюбленим принтом королеви Єлизавети II
Як пише Tatler, Кейт Міддлтон з'явилась у синьому пальті від Alexander McQueen, яке одягала Різдво 2023 року, і доповнила свій образ тими ж аксесуарами, зокрема капелюшком Джульєтти Боттерілл і сережками, що колись належали принцесі Діані. Вважається, що вони були весільним подарунком.
Леді Діана обирала ці сережки для низки офіційних заходів, зокрема для королівського туру до Австралії та модного гала-концерту в Нью-Йорку в січні 1995 року.
До лацкана була прикріплена брошка королеви Олександри "Три пір'я", яку традиційно носить дружина принца Уельського. Під пальто Кейт Міддлтон одягла чорну сукню від Burberry і взула чоботи на підборах.
Принц та принцеса Уельські стали першими членами королівської родини, які зустрілися з президентським подружжям Німеччини. Пізніше король Чарльз III та королева Камілла офіційно привітали їх на Королівському подіумі на Датчет-роуд.
Камілла одягла сапфірово-блакитну шовкову сукню, кашемірове пальто з вишивкою від Anna Valentine та капелюх з пір'ям від Philip Treacy. Вона доповнила свій образ брошкою з сапфірами та діамантами королеви Вікторії. Принц та король з'явилися на зустрічі у пальтах, штанах, сорочках та краватках.
Що ще відомо про приїзд президента та першої леді Німеччини до Великої Британії?
Як пише People, у Франка-Вальтера Штайнмаєра запланована зустріч з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та іншими політичними й бізнес-лідерами на Даунінг-стріт.
Ельке Бюденбендер має відвідати початкову школу Джудіт Керр на південному сході Лондона. Заклад освіти названий на честь британської письменниці та ілюстраторки німецького походження.
Увечері королівська родина прийматиме президента та першу леді Німеччини на державному бенкеті у Віндзорському замку. Король і Штайнмаєр виступлять з промовами перед гостями.
Це перший державний візит президента Німеччини до Великої Британії за 27 років.