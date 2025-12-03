Кейт Миддлтон надела серьги принцессы Дианы на встречу с президентом и первой леди Германии

Сегодня, 3 декабря, Кейт Миддлтон и принц Уильям встретили президента и первую леди Германии в аэропорту Хитроу от имени короля Чарльза III. Франк-Вальтер Штайнмайер и Эльке Бюденбендер начали государственный визит в Великобританию.

Принцесса Уэльская выбрала для встречи изысканный и стильный образ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на People.

Как пишет Tatler, Кейт Миддлтон появилась в синем пальто от Alexander McQueen, которое надевала Рождество 2023 года, и дополнила свой образ теми же аксессуарами, в частности шляпкой Джульетты Боттерилл и серьгами, что когда-то принадлежали принцессе Диане. Считается, что они были свадебным подарком.

Леди Диана выбирала эти серьги для ряда официальных мероприятий, в частности для королевского тура в Австралию и модного гала-концерта в Нью-Йорке в январе 1995 года.

К лацкану была прикреплена брошь королевы Александры "Три перышка", которую традиционно носит жена принца Уэльского. Под пальто Кейт Миддлтон надела черное платье от Burberry и обула сапоги на каблуках.

Кейт Миддлтон и принц Уильям встретили президента и первую леди Германии / Фото Getty Images

Принц и принцесса Уэльские стали первыми членами королевской семьи, которые встретились с президентской четой Германии. Позже король Чарльз III и королева Камилла официально поздравили их на Королевском подиуме на Датчет-роуд.

Камилла надела сапфирово-голубое шелковое платье, кашемировое пальто с вышивкой от Anna Valentine и шляпу с перьями от Philip Treacy. Она дополнила свой образ брошью с сапфирами и бриллиантами королевы Виктории. Принц и король появились на встрече в пальто, брюках, рубашках и галстуках.

Королевская семья с президентской четой Германии / Фото Getty Images

Что еще известно о приезде президента и первой леди Германии в Великобританию?