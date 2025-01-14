Кейт Міддлтон повідомила, що у неї настала ремісія після лікування раку

У вівторок, 14 січня, Кейт Міддлтон відвідала лікарню, де проходила лікування від раку. Після візиту до Royal Marsden Hospital принцеса Уельська заявила, що у неї настала ремісія.

Жінка прийшла у лікарню, аби подякувати персоналу за те, що вони піклувалися про неї протягом минулого року. Повідомляє 24 Канал з посилання на інстаграм принца та принцеси Уельських.

До слова Кейт Міддлтон здійснила візит у лікарню, де проходила лікування від раку

Я щиро дякую всім тим, хто тихо йшов поруч зі мною і Вільямом, коли ми долали все,

– написала Кейт Міддлтон.

Принцеса Уельська підкреслила, що догляд і поради, які вони з принцом Вільямом отримували, коли тривало лікування, були винятковими. За її словами, сім'я не могла просити про більше.

Кейт Міддлтон додала, що стала патроном The Royal Marsden, тому буде підтримувати новаторські дослідження і сприяти добробуту пацієнтів та їхніх сімей. Вона сподівається, що вдасться врятувати багато життів.

Це полегшення, що зараз я перебуваю у ремісії, і я зосереджена на одужанні. Кожен, кому поставили діагноз рак, знає, що потрібен час, щоб звикнути до нової реальності. Проте я з нетерпінням чекаю насиченого року. Є багато чого чекати. Дякую всім за постійну підтримку,

– зазначила принцеса Уельська.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон у березні минулого року розповіла, що у неї діагностували рак, записавши відеозвернення до підданих. У вересні принцеса Уельська поділилася, що звершила курс хімієтерапії.