Вшанувала місцевих дизайнерів: Кейт Міддлтон продемонструвала вишуканий образ в Італії

Кейт Міддлтон провела два дні в північноіталійському місті Реджо-Емілія. 14 травня вона відвідала центр переробки Реміда, який співпрацює з місцевими підприємствами, щоб переробити використані матеріали на практичні навчальні інструменти для дошкільних закладів та класів.

Принцеса Уельська продемонструвала ніжний образ під час поїздки до Італії.

У Реміді Кейт Міддлтон зустріла Елоїза ді Рокко – координаторка досліджень та навчання в центрі. Пізніше молода дівчина вручила їй букет квітів. Принцеса махала рукою присутнім.

Кетрін вшанувала місцевих дизайнерів. Вона одягла плісовану сукню тілесного кольору, блайзер Blazé Milano, а доповнила свій образ браслетом від міланського ювелірного бренду Atelier Molayem.

Кейт Міддлтон у Реджо-Емілії

Коли принцеса Уельська покидала центр переробки, мер Реджо-Емілії Марко Массарі подякував їй за візит та запросив повернутися будь-коли. Він додав, що дітям сподобається в Італії. Міддлтон погодилася і зазначила, що розповідала Джорджу, Шарлотті та Луї про свій перший візит до країни.

