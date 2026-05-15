Вшанувала місцевих дизайнерів: Кейт Міддлтон продемонструвала вишуканий образ в Італії
- Кейт Міддлтон відвідала центр переробки Реміда в Реджо-Емілії, де співпрацюють з місцевими підприємствами для створення навчальних інструментів з використаних матеріалів.
- Під час візиту принцеса Уельська зустріла координаторку центру, отримала букет квітів і вшанувала місцевих дизайнерів своїм вбранням.
Кейт Міддлтон провела два дні в північноіталійському місті Реджо-Емілія. 14 травня вона відвідала центр переробки Реміда, який співпрацює з місцевими підприємствами, щоб переробити використані матеріали на практичні навчальні інструменти для дошкільних закладів та класів.
Про це повідомляє People. Принцеса Уельська продемонструвала ніжний образ під час поїздки до Італії.
До теми Неочікуваний вибір кольору: Кейт Міддлтон у стильному костюмі прибула до Італії
У Реміді Кейт Міддлтон зустріла Елоїза ді Рокко – координаторка досліджень та навчання в центрі. Пізніше молода дівчина вручила їй букет квітів. Принцеса махала рукою присутнім.
Кетрін вшанувала місцевих дизайнерів. Вона одягла плісовану сукню тілесного кольору, блайзер Blazé Milano, а доповнила свій образ браслетом від міланського ювелірного бренду Atelier Molayem.
Коли принцеса Уельська покидала центр переробки, мер Реджо-Емілії Марко Массарі подякував їй за візит та запросив повернутися будь-коли. Він додав, що дітям сподобається в Італії. Міддлтон погодилася і зазначила, що розповідала Джорджу, Шарлотті та Луї про свій перший візит до країни.
Що відомо про візит Кейт Міддлтон до Італії?
У перший день перебування в Італії Кейт Міддлтон зустрів мер Реджо-Емілії на міській площі. Люди, що вишикувалися в чергу, зустріли її вигуками та плакатами.
Потім принцеса зустрілася з педагогами й відвідала дитячий садок Scuola Comunale d'infanzia Anna Frank, де навчаються діти віком від 3 до 6 років.
Другий день Кетрін розпочала з занять на свіжому повітрі з групою дошкільнят.
Це перша робоча поїздка Міддлтон за кордон після того, як у 2024 році вона повідомила про рак. На початку 2025-го принцеса розповіла, що в неї настала ремісія.