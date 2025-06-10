Синій костюм та масивне кольє: Кейт Міддлтон в елегантному образі завітала до музею

Принцеса Уельська з'явилась на публіці та завітала у нове сховище музею V&A East Storehouse, що відкрився нещодавно. Для свого виходу вона обрала стильний та елегантний образ.

Кейт Міддлтон з'явилась у Хакні Вік – популярному серед молоді районі Лондона, де розташовано багато барів, ресторанів та нічних клубів. Там вона оглянула новий філіал музею Вікторії та Альберта (V&A East Storehouse), де відкрито доступ до більш як 500 тисяч експонатів. Про це пише Show 24 з посиланням на People.

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Це різноманітні роботи, що стосуються моди, кінематографа, дизайну й інших видів мистецтва. Принцесі Уельській влаштували екскурсію по музею та розповіли їй про те, як працюють у музеї для збереження й демонстрації деяких незвичних експонатів.

Кейт Міддлтон спілкувалась з працівниками та цікаво провела час. Директор музею зауважив, що принцеса була зацікавлена та добре обізнана щодо деяких матеріалів.

Кейт Міддлтон у музеї / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Образ принцеси Уельської

Кейт Міддлтон постала в елегантному діловому образі. Вона одягнула білу футболку та штанний костюм-двійку синього кольору від Alexander McQueen, що є її улюбленим брендом.

Образ принцеси доповнювали чорні туфлі-човники, золоті сережки з лазуриту й місячного каменю та масивне золоте кольє.



Кейт Міддлтон / Фото Getty Images

Додамо, раніше принцеса Кейт також обирала синій колір. Вона разом з чоловіком відвідала офіційну церемонію присвоєння імені HMS Glasgow. Для виходу Кейт Міддлтон постала в сукні-пальті з білими вставками від Suzannah London і доповнила образ капелюшком від Philip Treacy.