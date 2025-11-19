У сірому костюмі й блузі з рюшами: Кейт Міддлтон вразила стильним образом

Протягом минулого року Кейт Міддлтон поступово поверталась до своїх обов'язків після того, як у березні 2024 року їй діагностували рак. Нещодавно принцеса Уельська виголосила першу промову за два роки.

У рідкісному зверненні Міддлтон обговорила розвиток дитинства. У Лондоні вона відвідала Future Workforce Summit, щоб обговорити Бізнес-цільову групу з питань раннього дитинства, що діє у її Королівському фонді, пише 24 Канал з посиланням на Harper's Bazaar.

Моя пристрасть і робота Центру раннього дитинства випливають з однієї головної істини: любов, яку ми відчуваємо в найперші роки, суттєво формує те, ким ми стаємо і як ми процвітаємо в дорослому віці,

– звернулась Кейт Міддлтон до публіки.

Принцеса Уельська вийшла на сцену у світло-сірому костюмі, а під низ вона одягнула білу блузу з високим коміром і рюшами.

Кейт розпустила волосся, яке злегка підкрутила. Як пише Tatler, вона доповнила свій образ сумкою Smythson та сережками Mappin & Webb.

Любов – це перший і найважливіший зв'язок. Але це також невидима нитка, сплетена з часом, увагою та ніжністю, через постійні, турботливі стосунки, яка створює ґрунтовне та змістовне середовище навколо дитини. Саме ця текстура, переплетення любові формує емоційний світ дитини та стає основою, самою тканиною стійкості та приналежності,

– продовжила принцеса Уельська.

Кейт Міддлтон на заході / Фото з інстаграму принца і принцеси Уельських

Новий образ Кейт Міддлтон / Фото з інстаграму принца і принцеси Уельських

У своїй промові дружина принца Вільяма наголосила, що надзвичайно важливо зробити дім місцем любові.

Зауважимо, що востаннє Кейт Міддлтон виступала з публічним зверненням у листопаді 2023 року на Національному симпозіумі "Формування нас" на підтримку свого Центру раннього дитинства.

Коли Кейт Міддлтон відкрила Центр раннього дитинства?