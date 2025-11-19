В сером костюме и блузе с рюшами: Кейт Миддлтон поразила стильным образом
- Кейт Миддлтон произнесла первую речь за два года на Future Workforce Summit в Лондоне.
- Она обсудила развитие детства и важность любви в ранние годы.
В течение прошлого года Кейт Миддлтон постепенно возвращалась к своим обязанностям после того, как в марте 2024 года ей диагностировали рак. Недавно принцесса Уэльская произнесла первую речь за два года.
В редком обращении Миддлтон обсудила развитие детства. В Лондоне она посетила Future Workforce Summit, чтобы обсудить Бизнес-целевую группу по вопросам раннего детства, действующую в ее Королевском фонде, пишет 24 Канал со ссылкой на Harper's Bazaar.
Моя страсть и работа Центра раннего детства вытекают из одной главной истины: любовь, которую мы чувствуем в первые годы, существенно формирует то, кем мы становимся и как мы процветаем во взрослом возрасте,
– обратилась Кейт Миддлтон к публике.
Принцесса Уэльская вышла на сцену в светло-сером костюме, а под низ она надела белую блузу с высоким воротником и рюшами.
Кейт распустила волосы, которые слегка подкрутила. Как пишет Tatler, она дополнила свой образ сумкой Smythson и серьгами Mappin & Webb.
Любовь – это первая и самая важная связь. Но это также невидимая нить, сплетенная со временем, вниманием и нежностью, через постоянные, заботливые отношения, которая создает основательную и содержательную среду вокруг ребенка. Именно эта текстура, переплетения любви формирует эмоциональный мир ребенка и становится основой, самой тканью устойчивости и принадлежности,
– продолжила принцесса Уэльская.
В своей речи жена принца Уильяма отметила, что чрезвычайно важно сделать дом местом любви.
Заметим, что последний раз Кейт Миддлтон выступала с публичным обращением в ноябре 2023 года на Национальном симпозиуме "Формирование нас" в поддержку своего Центра раннего детства.
Когда Кейт Миддлтон открыла Центр раннего детства?
Напомним, что Кейт Миддлтон открыла свой Центр раннего детства в июне 2021 года. Его цель – помочь детям в первые пять лет жизни.
"Центр надеется повысить осведомленность о том, почему первые пять лет жизни так важны для наших будущих жизненных результатов, и что мы можем сделать как общество, чтобы воспользоваться этой золотой возможностью создать счастливое, психически здоровое и более заботливое общество", – делилась она.
Бизнес-целевую группу по вопросам раннего детства принцесса Уэльская создала в 2023 году. С ее помощью Кейт надеется поощрить бизнес инвестировать в помощь детям. Женщина хочет охватить более 1 миллиона младенцев и детей раннего возраста до 2026 года.