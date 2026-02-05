Ви не самотні, – Кейт Міддлтон розчулила зверненням у Всесвітній день боротьби проти раку
- Кейт Міддлтон опублікувала звернення до Всесвітнього дня боротьби проти раку, наголошуючи на важливості турботи та підтримки.
- Вона підкреслила, що боротьба з раком нелінійна, але супроводжується моментами сили, доброти та зв'язку.
Щороку 4 лютого відзначається Всесвітній день боротьби проти раку. З нагоди цього Кейт Міддлтон опублікувала звернення.
Відповідне відео з'явилось на інстаграм-сторінці принца і принцеси Уельських. У ньому зібрані кадри з візиту Кетрін до лікарні Royal Marsden у Челсі у січні 2025 року.
У Всесвітній день боротьби з раком я думаю про всіх, хто стикається з діагнозом раку, проходить лікування або шукає шлях до одужання. Рак торкається стількох життів – не лише пацієнтів, а й сімей, друзів та опікунів, які йдуть поруч із ними,
– сказала Кейт Міддлтон у відео.
Принцеса Уельська зазначила, що шлях боротьби із раком – не лінійний, і про це знає кожен, хто його проходить. За словами Кетрін, інколи люди відчувають страх і виснаження, "але також є моменти сили, доброти та глибокого зв'язку".
Сьогоднішній день – це нагадування про важливість турботи, розуміння та надії. Будь ласка, знайте, що ви не самотні,
– наголосила вона.
Як пише People, зустріч з пацієнтами Royal Marsden відбулась після того, як стало відомо, що Міддлтон лікувалася у цій лікарні, коли боролась із раком. Пізніше того дня принцеса повідомила, що у неї настала ремісія.
Кейт Міддлтон діагностували рак: що відомо?
У березня 2024 року Кейт Міддлтон оголосила, що лікується від раку. Вона відійшла від виконання своїх королівських обов'язків, щоб присвятити час здоров'ю.
У вересні того ж року принцеса Уельська повідомила, що завершила курс хімієтерапії, а в січні 2025 року поділилась, що перебуває у стадії ремісії.