Ви не самотні, – Кейт Міддлтон розчулила зверненням у Всесвітній день боротьби проти раку

Щороку 4 лютого відзначається Всесвітній день боротьби проти раку. З нагоди цього Кейт Міддлтон опублікувала звернення.

Відповідне відео з'явилось на інстаграм-сторінці принца і принцеси Уельських. У ньому зібрані кадри з візиту Кетрін до лікарні Royal Marsden у Челсі у січні 2025 року.

У Всесвітній день боротьби з раком я думаю про всіх, хто стикається з діагнозом раку, проходить лікування або шукає шлях до одужання. Рак торкається стількох життів – не лише пацієнтів, а й сімей, друзів та опікунів, які йдуть поруч із ними,

– сказала Кейт Міддлтон у відео.

Принцеса Уельська зазначила, що шлях боротьби із раком – не лінійний, і про це знає кожен, хто його проходить. За словами Кетрін, інколи люди відчувають страх і виснаження, "але також є моменти сили, доброти та глибокого зв'язку".

Сьогоднішній день – це нагадування про важливість турботи, розуміння та надії. Будь ласка, знайте, що ви не самотні,

– наголосила вона.

Як пише People, зустріч з пацієнтами Royal Marsden відбулась після того, як стало відомо, що Міддлтон лікувалася у цій лікарні, коли боролась із раком. Пізніше того дня принцеса повідомила, що у неї настала ремісія.

Кейт Міддлтон діагностували рак: що відомо?