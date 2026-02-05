Вы не одиноки, – Кейт Миддлтон растрогала обращением во Всемирный день борьбы против рака

Ежегодно 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака. По случаю этого Кейт Миддлтон опубликовала обращение.

Соответствующее видео появилось на инстаграм-странице принца и принцессы Уэльских. В нем собраны кадры из визита Кэтрин в больницу Royal Marsden в Челси в январе 2025 года.

Во Всемирный день борьбы с раком я думаю обо всех, кто сталкивается с диагнозом рака, проходит лечение или ищет путь к выздоровлению. Рак касается стольких жизней – не только пациентов, но и семей, друзей и опекунов, которые идут рядом с ними,

– сказала Кейт Миддлтон в видео.

Принцесса Уэльская отметила, что путь борьбы с раком – не линейный, и об этом знает каждый, кто его проходит. По словам Кэтрин, иногда люди чувствуют страх и истощение, "но также есть моменты силы, доброты и глубокой связи".

Сегодняшний день – это напоминание о важности заботы, понимания и надежды. Пожалуйста, знайте, что вы не одиноки,

– подчеркнула она.

Как пишет People, встреча с пациентами Royal Marsden состоялась после того, как стало известно, что Миддлтон лечилась в этой больнице, когда боролась с раком. Позже в тот день принцесса сообщила, что у нее наступила ремиссия.

Кейт Миддлтон диагностировали рак: что известно?