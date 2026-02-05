Вы не одиноки, – Кейт Миддлтон растрогала обращением во Всемирный день борьбы против рака
- Кейт Миддлтон опубликовала обращение ко Всемирному дню борьбы против рака, подчеркивая важность заботы и поддержки.
- Она подчеркнула, что борьба с раком нелинейная, но сопровождается моментами силы, доброты и связи.
Ежегодно 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака. По случаю этого Кейт Миддлтон опубликовала обращение.
Соответствующее видео появилось на инстаграм-странице принца и принцессы Уэльских. В нем собраны кадры из визита Кэтрин в больницу Royal Marsden в Челси в январе 2025 года.
Во Всемирный день борьбы с раком я думаю обо всех, кто сталкивается с диагнозом рака, проходит лечение или ищет путь к выздоровлению. Рак касается стольких жизней – не только пациентов, но и семей, друзей и опекунов, которые идут рядом с ними,
– сказала Кейт Миддлтон в видео.
Принцесса Уэльская отметила, что путь борьбы с раком – не линейный, и об этом знает каждый, кто его проходит. По словам Кэтрин, иногда люди чувствуют страх и истощение, "но также есть моменты силы, доброты и глубокой связи".
Сегодняшний день – это напоминание о важности заботы, понимания и надежды. Пожалуйста, знайте, что вы не одиноки,
– подчеркнула она.
Как пишет People, встреча с пациентами Royal Marsden состоялась после того, как стало известно, что Миддлтон лечилась в этой больнице, когда боролась с раком. Позже в тот день принцесса сообщила, что у нее наступила ремиссия.
Кейт Миддлтон диагностировали рак: что известно?
В марте 2024 года Кейт Миддлтон объявила, что лечится от рака. Она отошла от выполнения своих королевских обязанностей, чтобы посвятить время здоровью.
В сентябре того же года принцесса Уэльская сообщила, что завершила курс химиотерапии, а в январе 2025 года поделилась, что находится в стадии ремиссии.