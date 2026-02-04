Информация о вчерашних визитах Миддлтон появились на инстаграм-странице принца и принцессы Уэльской. Кэтрин продемонстрировала стильный образ, вдохновленный модой прошлых лет.

Кейт Миддлтон выбрала красное пальто в стиле 60-х годов с изысканным дизайном. Его сшили из валлийской гобеленовой шерсти. Под низ принцесса Уэльская одела темно-серую водолазку и брюки в тон.

Свой образ Кэтрин дополнила поясом, серьгами и кольцом. Супруга принца Уильяма распустила волосы, а передние пряди собрала назад, также сделала традиционный естественный макияж.

Новый образ Кейт Миддлтон / Фото Getty Images

Vogue напомнил, что принцесса Уэльская уже не впервые посещает текстильную фабрику. В сентябре она побывала на Sudbury в Саффолке, а позже – на Marina в Какстоне.

На прошлой неделе Кэтрин приехала в город Стерлинг (Шотландия), где посетила благотворительную организацию Radical Weavers и попробовала себя в традиционном ткачестве тартана – это орнамент, который состоит из перекрестных горизонтальных и вертикальных цветных полос.

