Информация о вчерашних визитах Миддлтон появились на инстаграм-странице принца и принцессы Уэльской. Кэтрин продемонстрировала стильный образ, вдохновленный модой прошлых лет.
Кейт Миддлтон выбрала красное пальто в стиле 60-х годов с изысканным дизайном. Его сшили из валлийской гобеленовой шерсти. Под низ принцесса Уэльская одела темно-серую водолазку и брюки в тон.
Свой образ Кэтрин дополнила поясом, серьгами и кольцом. Супруга принца Уильяма распустила волосы, а передние пряди собрала назад, также сделала традиционный естественный макияж.
Новый образ Кейт Миддлтон / Фото Getty Images
Vogue напомнил, что принцесса Уэльская уже не впервые посещает текстильную фабрику. В сентябре она побывала на Sudbury в Саффолке, а позже – на Marina в Какстоне.
На прошлой неделе Кэтрин приехала в город Стерлинг (Шотландия), где посетила благотворительную организацию Radical Weavers и попробовала себя в традиционном ткачестве тартана – это орнамент, который состоит из перекрестных горизонтальных и вертикальных цветных полос.
Последние выходы Кейт Миддлтон
Напомним, 27 января Кейт Миддлтон побывала на нескольких мероприятиях на севере Англии. Она посетила службу терапии детских травм организации Family Action в Брэдфорде, местный клуб регби-лиги "Уэйкфилд Тринити" и присоединилась к прогулке по природе с гидом благотворительной организации Mind Over Mountains.
На первых двух событиях принцесса появилась в двубортном блайзере от Holland Cooper, коричневых брюках от Jigsaw и обула туфли на каблуках от Emmy London.
На природе Кэтрин показалась с косой, которую заплела сама. Она надела шляпу Really Wild Baker Boy, оливковую куртку Dubarry of Ireland и кроссовки Berghaus.