Сначала британская принцесса посетила службу терапии детских травм организации Family Action в Брэдфорде. Она является покровительницей благотворительной организации, об этом сообщили в инстаграме принца и принцессы Уэльских.

В заметке говорится, что благотворительная организация предлагает креативные методы терапии, что "помогают детям и семьям оправиться от сложных травм через игру, творчество и сочувственную поддержку".

Кейт Миддлтон была с распущенными волосами, которые слегка подкрутила. Как пишет Vogue, она надела двубортный блейзер от Holland Cooper и коричневые широкие брюки от Jigsaw. Свой образ принцесса дополнила туфлями на каблуке от Emmy London и серьгами. Также супруга принца Уильяма сделала легкий макияж.

Позже Кэтрин побывала в местном клубе регби-лиги "Вейкфилд Тринити" и пообщалась с подростками-игроками. Отметим, что она является поклонницей этого вида спорта и покровительницей Лиги регби-футбола.

Впоследствии принцесса Уэльская полностью изменила свой образ для активного отдыха на природе. Она отправилась на прогулку с гидом благотворительной организации Mind Over Mountains.

Миддлтон заплела косу – видеть принцессу с такой прической довольно необычно. Для мероприятия Кейт выбрала шляпу Really Wild Baker Boy, оливковую куртку Dubarry of Ireland и кроссовки Berghaus.

Кейт Миддлтон с косой / Фото Getty Images

